Видео падения машины на сотрудников автосервиса в Сочи

Упавшая машина

ЧП случилось в Сочи в одном из автосервисов. Публикуем видео падения машины в автосервисе Сочи на сотрудников СТО. На кадрах видно, как несколько мужчин подняли авто и изучают его дно. Потом проверяют левое колесо. И в этот момент машины падает. Сначала она заваливается на бок, а потом слетает с подъемника. Мужчины чудом не погибли, они разбежались в стороны.

- Вес авто - 1766 кило, если такая машина прибавит, шансов выжить нет, - говорит автомеханик Семен Иванов. – Тут от смерти мужчин спас подъемник. Теперь работникам СТО придется восстанавливать машину клиенту.

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