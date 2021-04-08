Сотрудники банка в Краснодаре спасли мужчину от развода почти на полмиллиона рублей

Обстоятельства выяснятся

Жителю Краснодара в марте позвонили неизвестные люди и представились полицейскими. Они сообщили, что пробили, что именного на хозяина этого номера телефона покушаются мошенники. А чтобы их поймать нужно поехать в банк и взять кредит на 450 тысяч рублей. Видимо, доводы были убедительными – мужчина послушался. От развода спасли сотрудники банка. Оценив ситуацию, они просто отказали в займе.

- Мужчина написал заявление, проводится проверка. В данном факте усматриваются признаки мошенничества, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани экс-глава сельской администрации пойдет под суд за мошенничество. Обвиняемая с сообщниками нанесла ущерб муниципальному образованию более 70 млн рублей.

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