Экспорт сельхозпродукции Краснодарского края вырос на 13%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край увеличил поставки на экспорт. За три месяца кубанские предприятия отгрузили товаров на 750 млн долларов. Это на 95,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть на 13%.

– Основную долю в экспорте составляет зерно, но Кубань постепенно переходит от сырья к поставке готовой продукции. До конца года планируется поставить сельхозпродукции более чем на 2,7 млрд долларов, - сообщили губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Годовой план уже выполнен на 30%. С начала года Краснодарский край экспортировал зерно на сумму 553,5 млн долларов, масложировой продукции – на 109,8 млн, готовой – на 35,9 млн, мясной и молочной – на 4,2 млн.

Напомним, что предприятия-экспортеры получают дополнительную поддержку от государства. Например, у них есть возможность получать льготные кредиты под 5%.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что несырьевой экспорт Кубани вырос до 1,1%. В целом на регион приходится около 6% всего российского экспорта услуг.

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