Ущерб от стихийной свалки в Крымском районе оценили в 1 млн рублей

Расследование завершено

36-летний житель Крымского района несколько лет в одном месте в селе Экономическом складировал мусор после строительных и ремонтных работ. Исследование показало, что отходы относятся к IV классу опасности для окружающей среды. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- С осени 2019 года по август 2020 года обвиняемый выбрасывал мусор на земельном участке в 896 квадратных метров. Пробы грунта показали, что окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред. Ущерб оценили в 1 миллион рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Материалы дела направлены в суд. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо реальный срок до двух лет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ущерб от стихийной свалки в Краснодаре оценили в 7 млн рублей.

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