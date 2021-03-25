Ущерб от стихийной свалки в Краснодаре оценили в 7 млн рублей

В почве подпольной свалки в Краснодаре обнаружили вредные для окружающих вещества Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре, в районе улицы Демуса, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили подпольную свалку. Мусорные горы располагались рядом с жилым массивом Комсомольского микрорайона.

На месте стихийной свалки был взят на анализ грунт, в котором обнаружены ядовитые вещества. Таким образом, природе нанесен ущерб, который специалисты ведомства оценили в 7 млн рублей.

- Полиция Карасунского округа установила круг лиц и организаций, причастных к незаконной свалке. УМВД возбудил несколько уголовных дел по результатам рейда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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