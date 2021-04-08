В Новороссийске за многомиллионный долг арестовали автопарк строительной техники

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

В Новороссийске строительная компания задолжала другому юридическому лицу порядка 6 миллионов рублей. Но деньги возвращать руководители не торопились. Выбивать пришлось через суд.

- В городе-герое арестован целый парк автомобилей и строительной техники – 33 транспортных средства. Они будут реализованы, а средства пойдут в счет погашения многомиллионного долга.

Спецтехника была обнаружена по двум адресам, большая часть – на территории морского порта. Если в ближайшее время долг не будет погашен, то все машины уйдут с молотка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что у директора строительной компании «Антико Плюс» за солидные долги по налогам арестовали элитный мотоцикл.

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