Чиновников через суд просили не загрязнять Таманский залив

В станице Тамань находится канал, через который сточные воды без очистки отводятся с территории сельского поселения в акваторию Таманского залива Азовского моря. При этом местная администрация никаких мер не принимает. Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре пришлось обратиться в суд.

- Установлено, что на водовыпуске никаких очистных сооружении нет. В связи с этим в море происходят выбросы с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд обязал администрацию Таманского сельского поселения построить очистные сооружения канализации, чтобы обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в акваторию Таманского залива. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ущерб от загрязнения реки в Туапсе оценили в 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц ЖКХ.

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