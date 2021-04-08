В Краснодаре на улице Академика Трубилина обновят больше километра тротуара

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В краевой столице приступили к комплексному ремонту улицы Академика Трубилина. Сейчас от улицы Минской до Красных Партизан ремонтируют тротуар и обновляют бордюры. Позже приступят к ремонту дороги.

- На этом участке асфальт на пешеходной зоне заменят на плитку. А территорию школы № 45 оборудуют пандусами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На улице Академика Трубилина заменят четыре остановки, обновят больше километра тротуара, и 1,9 километра проезжей части. Ремонт здесь планируют закончить в мае.

Не исключены в этом районе пробки из-за ремонта дороги. Поэтому водителей просят заранее выбирать альтернативные пути для объезда этого участка.

Новый корпус школы № 87 в ЮМР Краснодара откроется 1 сентября. В нем будет учится 300 младшеклассников.

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