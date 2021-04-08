Движение на Курортном проспекте в Сочи изменится из-за ремонта

В центре Сочи начались ремонтные работы основных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Курортном проспекте в Сочи начались работы по укладке асфальтобетона. Заторы возможны на участках от памятника Михаила Архангела и до пер. Морского.

Также ремонт дорог будет производиться на ул. Виноградной на подъезде к транспортной развязке Виноградная - Донская.

- Общественный транспорт по Курортному проспекту продолжит следовать по примыкающей полосе встречного реверсивного движения, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

В целом до конца 2021 года в Сочи обновят 49 автомобильных дорог длиной более 26 километров.

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