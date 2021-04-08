Новым вице-мэром Сочи стала Инна Петухова

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Произошли кадровые перестановки в администрации Сочи.

Вместо вице-мэра Владимира Пушкарева назначена Инна Петухова. Она займется вопросами имущественных отношений, курортов, туризма, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, потребительских услуг.

Виктор Шингирий назначен на должность и.о. департамента имущественных отношений, ранее он был замруководителя этого отдела.

- Михаил Неудачный будет исполнять обязанности руководителя департамента строительства в горадминистрации, - сообщает администрация Сочи.

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