Начальную школу на 400 мест в Адлерском районе Сочи сдадут в 2023 году

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Сочинская средняя школа № 26 прирастет пристройкой.

Дополнительный блок сможет вмещать до 400 школяров. Сейчас в этой школе обучается свыше 2 тыс. учеников.

Сдадут в эксплуатацию здание 1 сентября 2023 года.

- Преображение коснется и Голубых Далей. Возле 69 дома, на месте заброшенной деткой площадки, появится зона для волейбола, футбола и баскетбола. Здесь же в микрорайоне совсем скоро появится и новый сквер, - сообщил в своем Телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Сочи строительство школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка завершено на 50%. Сдача объекта запланирована на 2022 год.

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