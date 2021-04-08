Персональная выставка Андрея Бандурина «Гравитация» открылась в Краснодаре

Фото: Краснодарский художественный музей им. Коваленко

Почувствовать холодные просторы космоса, ощутить его бесконечность смогут посетители персональной выставки Андрея Бандурина "Гравитация" в Краснодаре.

Выставка про космос открылась в художественном музее имени Ф. А. Коваленко. Автор экспозиции - член ВТОО "Союза художников России" Андрей Бандурин - посвятил ее юбилейному году космонавтики - 60-летию первого полета человека в космос.

Патронирует выставку Краснодарская региональная общественная организация "Федерация Космонавтики Кубани".

Основная тема экспозиции Андрея Бандурина - это "Лабиринт Мироздания", форма притяжения и гравитации. Главным событием у художника всегда был человек, - отмечают в пресс-службе художественного музея им. Коваленко. Выставка продлится до 18 апреля.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре откроется выставка "Авангард и русский космизм". Любители живописи с 5 марта по 18 апреля смогут познакомится с фондами музея имени Коваленко

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