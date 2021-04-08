В Ейском районе отремонтируют почти 32 километра автодорог

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

31,8 километров муниципальных и региональных дорог отремонтируют в Ейском районе в 2021 году.

- Всего обновят 17 улиц - в Ейске, Александровском, Должанском, Камышеватском, Копанском, Красноармейском, Кухаривском, Ейском, Моревском, Трудовом и Ясенском сельских поселения, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также будет произведен ремонт трассы между хутором Приазовка и станицей Должанской.

Завершение работ запланировано на 2022 год.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» одновременно ремонтируют 27 дорог. Всего в 2021 году в краевой столице планируется обновить 62 участка.

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