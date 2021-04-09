Умер 29-летний депутат гордумы Новороссийска

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7 апреля ушел из жизни 29-летний Дмитрий Монастырский, депутат Городской думы VII созыва по округу №13. По некоторым данным, у молодого парламентария оторвался тромб.

По поводу скоропостижной смерти соболезнования родным и близким выразили в мэрии города-героя.

- Дмитрий Монастырский всегда проявлял в работе настойчивость, упорство, принципиальность, сочетая эти качества с открытостью, справедливостью и доброжелательностью в отношениях с людьми и коллегами по работе. Его ценили за усердие и справедливость, а дома - за доброту и заботу. В это тяжелое время разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты, выражаем глубокие соболезнования, - опубликовали на сайте администрации Новороссийска.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что умер бывший депутат ЗСК. Александра Яровенко не стало на 74-м году жизни.

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