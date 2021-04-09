В здравницах Кубани реабилитацию после COVID-19 прошли более 2,7 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 2,7 тысяч человек прошли постковидную реабилитацию в кубанских здравницах. В Краснодарском крае 50 санаториев, которые предлагают восстановление после COVID-19.

- Реабилитационные курсы в здравницах края включают медицинское наблюдение, а также набор процедур, в числе которых кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны и многое другое. Обязательная часть курса реабилитации – лечебная физкультура, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Санатории с программами по восстановлению после COVID-19 находятся в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах. Узнать подробности о местоположении здравниц и их программах можно на сайте регионального министерства курортов или по номеру 8-800- 200-60-90.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что программы реабилитации после коронавируса только в Сочи предлагают 22 санатория. Там восстановление можно пройти как у моря, так и в горах.

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