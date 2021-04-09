Проблемы долгостроя ЖК «На Магистральной» будут решать вместе с дольщиками

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Сейчас ЖК «На Магистральной» в Краснодаре готов на 76%. А срок сдачи дома намечен на июнь этого года. Высоки риски, что объект к этому времени не достроят. Сейчас следствие проверяет застройщика на неправомерные действия. А в это время к проблемам долгостроя власти подключат дольщиков.

- Нам нужно решение, которое устроит дольщиков, поэтому подключим инициативную группу ЖК. Возможно привлечение механизмов федерального фонда защиты прав дольщиков и поиск нового инвестора. В частности, по одному из вариантов застройщик должен пройти процедуру банкротства, - сказал вице-мэр Андрей Алексеенко.

Чтобы быстрее решить вопрос, власти организуют несколько встреч с инициативной группой дольщиков, представителей фонда, юристов и обсудят все возможные механизмы урегулирования ситуации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре сдали вторую очередь долгостроя ЖК "Авиатор". Завершить строительство ЖК планировали еще шесть лет тому назад.

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