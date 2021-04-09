На Кубани от коронавируса привили 9,3% населения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Чтобы сформировать коллективный иммунитет в Краснодарском крае нужно привить не менее 60% взрослого населения – это 2,7 млн человек. На сегодняшний день вакцину получили 9,3% жителей - почти 252 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли более 164 тысяч человек. Прививочная кампания на Кубани продолжается.

– В регионе увеличивают количество пунктов ваццинации. За прошедшую неделю прибавилось еще 90. Сейчас в регионе открыты 239 пунктов, в том числе 56 выездных. Для жителей отдаленных населенных пунктов вакцинация организована на базе 24 ФАПов, – сказал замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Также в минздраве сообщили о снижении темпов заболевания. Каждый день в регионе фиксируют меньше 110 случаев коронавируса.

– Коэффициент распространения составляет 0,97. Это показывает нам, что имеется стойкая тенденция к снижению уровня заболеваемости на 3%. В 22 муниципалитетах коэффициент распространения менее 0,8, – добавил Юрий Сарычев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в госпитали Кубани по данным на 9 апреля попали 109 человек, в том числе четверо детей.

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