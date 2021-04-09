Весеннюю посевную кампанию на Кубани завершат к маю

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается весенняя посевная кампания. Погода позволяет аграриям работать в полях. Сельхозпроизводители ставят цели на высокий урожай в этом году.

– Погода на Кубани складывается благоприятнее, чем в прошлом году. Говорить о видах на урожай еще рано, но, по прогнозам, есть все предпосылки собрать его на уровне 2019 года. Это около 14 млн тонн зерна, 320 тыс. тонн сои, 8 млн тонн сахарной свеклы, – отметил замглавы региона, курирующий АПК, Андрей Коробка.

Сейчас аграрии сеют на полях яровой ячмень, многолетние травы, сахарную свеклу и овес. По последним данным, в регионе этими культурами засеяно уже свыше 220 тысячи гектаров – это 13% от плана. Весеннюю посевную кампанию на Кубани планируют завершить к маю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2020 году сельхозпредприятия Кубани получили 170 льготных кредитов. Сельхозпроизводителям выделили около 6 миллиардов рублей.

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