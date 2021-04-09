В Сочи доля безналичной оплаты в общественном транспорте достигла около 40%

Фото: администрация Сочи

Доля безналичной оплаты в общественном транспорте Сочи, по данным на апрель 2021 года составляет около 40%. Новая форма оплаты была введена на курорте еще во второй половине 2019 года.

Сейчас возможность для оплаты проезда банковской картой есть на всех 123 маршрутах общественного транспорта города.

Устройства для приема безналичной оплаты установлены более чем в 850 автобусах. Власти города разрабатывают дальнейшие меры по повышению доли безнала в оплате проезда.

- Сейчас обсуждается применение дифференцированных тарифов, и специальных скидочных программ при оплате проезда в автобусах. Надеемся, что это приедет к существенному росту доли безналичных расчетов в транспорте, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

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