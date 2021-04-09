В Краснодаре сезонный автобус № 160А выйдет на маршрут 10 апреля

К началу дачного сезона выйдет на свой привычный маршрут автобус № 160А Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу дачного сезона выйдет на свой привычный маршрут автобус № 160А - «Бальнеолечебница — дачи «Дубки». Автобус будет ходить с 10 апреля по 15 ноября. Запустить его пришлось на месяц позже из-за ремонта дачной дороги к СНТ.

Засыпали гравием и залатали дорогу по ул. Ратной Славы и ул. Алмазной. Всего идут работы на 6 участках дороги.

- На радость дачникам возобновили рейсы № 177 «Ул. им. Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе» и № 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — ул. Круговая». Добавили еще один автобус на маршруте № 114А «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре 8 апреля на маршрут 2Е вышел новый современный автобус, который собран на заводе в Беларуси. Планируется, что колесить по городу он будет в тестовом режиме в течение трех месяцев.

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