Национальный парк Сочи отправил самку переднеазиатского леопарда в Швецию

Самка переднеазиатского леопарда Багира отправилась жить в Швецию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самка переднеазиатского леопарда Багира, четырех лет от роду, отправилась жить в Швецию. Там ее поселят в зоопарке.

Животное передали по договору, который заключили между собой Центр восстановления леопарда на Кавказе и Шведский зоопарк. Вместо Багиры в Сочи приехали два переднеазиатских леопарда. Шива - самка и Филоу - самец.

Багиру без введения наркоза посадили в клетку и из аэропорта Адлера отправили в далекую скандинавскую страну.

- Мы получили подтверждение от шведских коллег, что хищница благополучно прибыла в место назначения, - сообщил ТАСС руководитель центра восстановления леопарда на Кавказе, замдиректора Сочинского нацпарка Умар Семенов.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что родившегося в Сочи котенка леопарда назовут Лео. Имя ему выбрали по итогам онлайн-голосования.

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