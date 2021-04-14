Фото: pfc-cska.com

Бронзовый призер чемпионата Европы войдет в тренерский штаб ФК «Краснодар». Последний год Василий Березуцкий работал в ЦСКА под руководством Виктора Ганчаренко, сообщает издание Championat.com.

Белорусский специалист принял «Краснодар» на прошлой неделе. Это случилось после отставки главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

Василий Березуцкий – известный российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России.

Большую часть игровой карьеры он провел в ЦСКА. Вместе с армейцами защитник не раз выигрывал чемпионаты и Кубки России и побеждал в Кубке УЕФА (сейчас – Лига Европы).

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