На стене многоэтажки в Сочи появился портрет Юрия Гагарина

Фото: sochi.ru

В Сочи появился новый граффити на улице Чайковского. Его создали в честь полета Юрия Гагарина в космос.

– Стрит-арт дополнит памятные места курорта, связанные с космосом и именем Юрия Алексеевича Гагарина. Например, в Сочи есть аллея космонавтов в парке «Ривьера», знаменитые здравницы, в которых проходят реабилитацию космонавты, улица Гагарина и высаженный на ней символичный кедр, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Рисунок на стене многоэтажки создал Сергей Бадалян. Это не первый его проект. Ранее он нарисовал граффити с изображением леопарда. Сейчас стрит-арт радует гостей и жителей города в районе улицы Войкова у морпорта.

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