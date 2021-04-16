Следком на Кубани начал проверку школы в Крымске после инцидента с ожогом глаз у школьников

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Следователи начали проверку школы №24 в Крымске, где ученики получили ожоги глаз во время урока по русскому языку.

После того, как дети написали сочинение, 8 человек пожаловались на жжение и боль в глазах. Выяснилось, что во время урока в классе работала бактерицидная лампа

- Ученики после итогового сочинения почувствовали жжение и слезоточивость глаз, после чего обратились к врачу-офтальмологу. Сейчас угрозы жизни детей нет, никто не госпитализирован, - сообщили "КП" - Кубань" в СУ СК по Краснодарскому краю.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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