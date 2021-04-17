Лавинную опасность объявили синоптики в горах Кубани

В горах Кубани лавиноопасно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным центра мониторинга и прогнозирования окружающей среды 17, 18 и 19 апреля в Краснодарском крае лавиноопасно.

- В горах Кубани, выше 2000 метров, лавиноопасно, - сообщили сайту «КП»-Кубань» синоптики. – Стоит быть осторожным и не выходить в горы на эту высоту.

Напомним, в Краснодарском крае 17 апреля зарядят дожди. На Черноморском побережье будет облачно. А вот чуть потеплеет только 18 апреля – до 20 градусов. Настоящая кубанская весна придет в регион только с 20 апреля. Узнали, какой будет погода на рабочей неделе.

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