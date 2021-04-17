Сейчас от этих ларьков уже ничего не осталось

В Краснодаре с предпринимателями обсудили первую концепцию преобразования бывших скобяных рядов. Владельцам торговых точек представили первые предложения по созданию транспортно-пересадочного узла.

Скобяной рынок находился рядом с Сенным базаром, но как оказалось, несколько торговых рядов находились там незаконно. Их и снесли, а с теми предпринимателями, у которых все в порядке было с документами, теперь работают власти города. Бизнесу уже представили новую концепцию развития территории. Без работы предприниматели не останутся - часть торговых мест просто переместят в новые современные павильоны. А часть территории сделают небольшим вокзалом.

- Зона в районе улиц Калинина, Октябрьской много лет используется как транспортно-пересадочный узел. Является центром скопления нескольких маршрутов. Мы не можем оттуда его убрать, но мы можем сделать более удобно и комфортной для горожан. Ну и разгрузить движение в центре города, - пояснил глава Западного округа Краснодара Дмитрий Водолацкий.

Так что же входит в новую концепцию развития?

- В нее включены торговые объекты, которые находятся по периметру участка. Также появятся новые площади для торговли и туда переедут предприниматели, точки которых попали в зону преобразования, - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - Концепцию разработали на основе рекомендаций дептранспорта. Учли в том числе и размеры автобусов, которые будут заезжать на территорию, и пассажиропоток.

На месте транспортно-пересадочного узла появятся диспетчерский пункт, летние кафе, туалет и велопарковки.

А все постройки будут одноэтажными. Чиновники пообещали, что все пожелания предпринимателей будут учтены. С ними власти встретятся еще раз через две недели.

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