Авиакатастрофа в Краснодарском крае

Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы. На кадрах – зеленое поле, на котором на боку лежит вертолет Ми-2. Рядом – спасатели.

На месте ЧП сейчас работает 41 человек и 12 единиц техники. Это и МЧС и северские спасатели.

Вертолет совершил аварийную посадку в Краснодарском крае недалеко от поселка Ильский. Пилот погиб.

Вертолет распылял удобрения над полями. Как стало известно «КП»-Кубань», за штурвалом находился опытный пилот, он не в первый раз обрабатывал поля. И сейчас специальная комиссия занимается расследованием причин аварии.

- ЧП случилось в районе 52 километра автодороги Краснодар-Новороссийск, рядом с поселком Ильский, - рассказал сайту "КП"-Кубань" официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На месте развернут оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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