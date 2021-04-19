Контрольно-счетная палата на Кубани выявила нарушения на 4 млрд рублей

Фактически в каждом акте КСП аудиторами зафиксированы нарушения в проведении госзакупок Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошлый год аудиторы провели 245 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 360 объектов контроля попали в поле проверок.

- Согласно проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям, установлено около 8 тыс. нарушений правовых актов, регулирующих бюджетных правоотношений. Из них 83 процента составили нарушения в области финансов, - сообщает пресс-служба Заксобрания края.

Благодаря этому устранены нарушения на общую сумму в 4 млрд рублей. Основные нарушения затронули строительную область, обеспечения пособиями детей-сирот, дорожного хозяйства Кубани.

Фактически в каждом акте Палаты аудиторами зафиксированы нарушения в проведении госзакупок.

- КСП твердо стоит на защите бюджетных средств. И тому подтверждение- озвученные сегодня данные, - отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.

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