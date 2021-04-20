В Краснодаргоргазе в отравлении угарным газом обвинили пострадавшую семью

Фото пресс-службы Краснодаргоргаз

В Краснодаре в ночь на 19 апреля в частном доме на улице Головатого семья отравилась угарным газом. В больницу попали двое детей 4 и 6 лет и родители. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

- По одной из версий, утечка газа произошла из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В Краснодаргоргазе сообщили, что утечка газа произошла по вине пострадавшей семьи.

- Ночью на месте происшествия работала аварийная служба Краснодаргоргаза. Причиной аварии, по заключению специалистов, стала неисправность газового оборудования. Как выяснили газовики, семья последние три года не допускала к себе специалистов для планового технического обслуживания газовых приборов, - заявили в компании.

В Краснодаргоргазе напомнили, что техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить ежегодно. Особенно важно это делать по завершении отопительного сезона.

При любом подозрении на утечку газа и неисправность газового оборудования нужно звонить в аварийную службу по номерам «04» («104»), «112».

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По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котёл (читайте далее)