В 2020 году Краснодар реализовал пять нацпроектов на пять млрд рублей

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Пандемийный год оказался сложным для Краснодара. Но, по словам директора департамента финансов Александра Чулкова, по итогам года удалось перевыполнить намеченный план.

- План по собственным доходам в 2020 году выполнен на 104,4% (при плане 16,9 млрд рублей поступило 17,6 млрд рублей). Муниципальный долг снижен на 8,7%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

По расходам городской бюджет исполнен в сумме 37 млрд 409 млн рублей. На муниципальные программы в 2020 году направлено 35 млрд 185 млн рублей. Также Краснодар реализовал пять национальных проектов на сумму 4 млрд 940 млн рублей.

- В прошлом году на территории города реализовывались пять национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», - добавили в администрации.

Известно, что больше всего расходов в пандемийный год было на социальную сферу. Важными направлениями оставались также ЖКХ и дорожное хозяйство.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что район застройки на Западном обходе в Краснодаре нуждается в 14 тыс. мест в школах и детсадах. По генплану здесь запланировано 29 участков под социальные объекты.

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