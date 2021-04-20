Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб "Краснодара"

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб "быков". Бэкграунд 38-летнего специалиста связан с московским ЦСКА: как футболист он является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По ходу сезона 2020-21 Березуцкий в качестве тренера помогал Виктору Ганчаренко.

Напомним, в апреле этого года у "Краснодара" поменялся главный тренер. Им стал бывший тренер "Кубани" Виктор Ганчаренко.

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Такого рестарта сезона от «быков» не ожидал никто. Вместо борьбы за золотые медали чемпионата России «Краснодар» превратился в крепкого середняка. Он уничтожил «Тамбов» (4:0), который собрали за неделю до рестарта сезона, обменялся мячами с «Уралом» (2:2), еще одним претендентов на выживание, и получил шесть мячей от «Спартака» (1:6) (продолжение)