На майские праздники в Сочи откроются пешеходные тропы в горах

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

В горах Сочи 1 мая официально стартует новый летний сезон. В Красную Поляну приедут любители активного отдыха. Теплая погода позволит отправится в походы разной степени сложности.

Для отдыхающих открываются более 150 километров пеших троп и веломаршрутов разной сложности. А также - десяток веревочных парков, сплавы на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма мэрии Сочи.

Чтобы пощекотать нервы, туристы проходят по подвесным мостам над пропастью и катаются на высокогорных качелях. Несколько лет назад в Красную Поляну пришел популярный аттракцион горной Австрии - родельбан - летние сани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что отдельная программа в Сочи разработана для поклонников познавательного и гастрономического туризма. Это козьи фермы, пасеки и сыроварни с дегустацией фермерских продуктов.

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