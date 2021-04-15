От серфа до родельбана: Сочи обещает туристам отдых не хуже, чем в Турции

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

1 мая Сочи анонсировал открытие курортного сезона. Это раньше, чем обычно. Теплая погода последнего весеннего месяца подходит и для пляжного отдыха в прибрежном кластере и для активностей в горах Красной Поляны.

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

В начале мая, пока морская вода ещё не совсем как парное молоко, в приоритете у гостей туризм в горах. Для отдыхающих открываются более 150 километров пеших троп и веломаршрутов разной сложности. А также - десяток веревочных парков, сплавы на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта.

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

Чтобы пощекотать нервы, туристы проходят по подвесным мостам над пропастью и катаются на высокогорных качелях. Несколько лет назад в Красную Поляну пришел популярный аттракцион горной Австрии - родельбан - летние сани.

Отдельная программа в Сочи разработана для поклонников познавательного и гастрономического туризма. Это козьи фермы, пасеки и сыроварни с дегустацией фермерских продуктов.

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

Детям в горах Сочи скучать не придётся: хаски-центры, оленьи фермы, горная академия для юных натуралистов.

Морские пляжи Сочи уже несколько лет подряд получают Голубой флаг. Это специальная награда международной Федерации экологического образования - Foundation for Environmental Education (FEE), которую можно получить только при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности. На пляже для туристов есть шезлонги и зонтики, солярий, гастропаб и разнообразные водные развлечения - от вейкборда и вейкфоила до сёрфинга, фрисби, пляжного волейбола и тенниса.

Морские пляжи Сочи уже несколько лет подряд удостаивается Голубого флага Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Мы ожидали принять с мая по сентябрь около 4 миллионов гостей, - сообщил «Комсомольской правде» глава города Сочи Алексей Копайгородский. – Но после прекращения полетов в Танзанию и Турцию, очевидно, что цифра может быть гораздо больше.

По словам мэра, департаменту курортов и туризма поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда, установить в гостиницах и отелях информационные стойки. Кроме того, в городе будет открыта «горячая линия» для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Алексей Копайгородский обратил внимание, что огромная нагрузка в сезон ляжет на транспортный комплекс. О курорте отдыхающие будут судить во многом по ситуации на дорогах. Поэтом к маю разработают эффективную схема логистики летнего сезона, схему работы со службами такси и каршеринга, продумают возможность организации перехватывающих парковок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рекордно высокий спрос спровоцировал подорожание отдыха в Сочи на 50 %. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости из-за закрытия Турции.

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