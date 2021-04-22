У девушки из Австрии украли лыжное снаряжение на Красной Поляне

Фото: архив КП

В Сочи у гражданки Австрии украли лыжное снаряжение. Этот случай произошел на Красной Поляне. Девушка из страны горнолыжных курортов решила покататься в России, но осталась без ботинок.

29-летняя жительница Вены поехала в такси, чтобы добраться до горнолыжных трасс. Напомним, что официально сезон катания в Сочи закрыт с 19 апреля. Но только в особой климатической зоне Цирк-2, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря еще можно карвить по весеннему снегу.

Но, по рассеянности, туристка из Австрии забыла горнолыжные ботинки в такси. Девушка обратилась в полицию с просьбой найти таксиста.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на одном из курортов Красной Поляны у 30-летнего туриста из Тольятти украли лыжи. Он взял на прокат лыжи и катался по трассам. Но через несколько часов проголодался и решил перекусить. Лыжник зашел в кафе, а оборудование оставил на улице без присмотра. Вор воспользовался моментом и похитил лыжи. Их стоимость в пункте проката оценили в 11 тысяч рублей.

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