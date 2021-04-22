В Сочи неизвесный проломил женщине голову возле ее дома

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В Сочи в нейрохирургическое отделение больницы госпитализировали 56-летнюю женщину с серьезными ранами головы. Врачи диагностировали у неё открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Кроме того, в карте пациентки указано кровоизлияние в области виска, переломы височной кости и челюсти, многочисленные ушибы лица.

Сочинка пояснила в полиции, что возле ее дома в переулке Горького на неё напал неизвестный и стал жестоко избивать кулаками. Услышав крики о помощи, соседи вызвали полицию.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

- Мужчина задержан и отправлен в медицинское учреждение для прохождения лечения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи в Сочи живодер проломил голову котенку молотком. Так мужчина хотел отомстить бывшему работодателю.

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