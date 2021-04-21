Затулин отметил важность поднятого Путиным вопроса газификации для Кубани

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21 апреля Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию. Госдумы от Краснодарского края Константин Затулин сообщил, что именно в послании главы государства особенно важно для жителей региона.

- Для меня, как для представителя округа было важно то, что президент сказал о долгах регионов и об их кредитной поддержке. Отмечу, что глава государства отметил необходимость снятия долговой нагрузки с регионов России, - прокомментировал Константин Затулин.

По его словам, особенно важным для Кубани вопросом, поднятым Владимиром Путиным, является газификация. Он напомнил, что глава государства поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации страны. Кроме того, Президент потребовал избавить людей от бюрократии и от необходимости платить за подводку газа непосредственно к границам их участков. Это так называемый вопрос о "последней миле".

- Для Краснодарского края это крайне актуальный вопрос, особенно в отдаленных территориях, малых городах и новых микрорайонах (например, в Сочи). Люди очень недовольны, что за подключение к действующим газопроводам требует невообразимые суммы. Теперь эти расходы будет нести Газпром". Рад, что мы все дождались этого справедливого и правильного решения" — сказал парламентарий, - считает Депутат Госдумы РФ.

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