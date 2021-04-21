Режим ЧС введен в селе Георгиевском Туапсинского района из-за обвала дороги

Фото: пресс-служба админ6истрации Туапсинского района

Сильные дожди стали причиной введения чрезвычайной ситуации в селе Георгиевском Туапсинского района. Из-за сильных дождей размыло участок дороги между селами Георгиевское и Анастасиевка.

- В этом районе сильно размыло грунт, дорожником пришлось организовать реверсивное движение на мосту через речку Пшенахо. Введен режим ЧС и в поселке Октябрьский, где есть опасность сползания дороги вдоль русла реки, - сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Место разрушения дорожного полотна огорожено, организовано реверсивное движение, выставлены предупреждающие знаки.

- Пока движение легкового транспорта осуществляется по одной полосе, - сообщил главный спасатель Кубани Игорь Урбонавичус.

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