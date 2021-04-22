На майские праздники в Сочи откроют курортный сезон

Фото: sochi.ru.

Начиная с 1 мая, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Для гостей откроют пляжи. Работа по подготовке прибрежных территорий завершается. К официальному открытию курортного сезона - 1 мая - будут благоустроены и открыты для посещения центральные набережные и главные пляжные территории в каждом внутригородском районе.

Последний месяц весны считается самым благоприятным временем для экскурсий, когда еще не так жарко, но максимально многого зелени и цветов.

- В этом году к услугам гостей и жителей нашего города доступно 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и иных объектов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на майские праздники в Сочи заработают прибордюрные платные парковки. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. Кроме того, что в Сочи снимут ограничения на дорогах, так еще и запустят парковки.