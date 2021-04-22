Краснодар направил 61 млн рублей на ремонт 16 спортивных площадок

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Депутаты городской Думы Краснодара на очередном заседании выделили деньги на ремонт 16 спортплощадок. О том, что это необходимо для развития спорта, акцентировал мэр города.

- Мы вносим изменения в финансирование наших городских программ по самым важным направлениям. В том числе предусматриваем средства на модернизацию спортивных площадок, которые находятся на придомовых территориях. Нам нужно развивать спорт шаговой доступности. Такие площадки — центры спортивной жизни и досуга в микрорайонах, где занимаются жители всех возрастов, - отметил Евгений Первышов.

На ремонт спортивных площадок направлен 61 млн. рублей. Их обновят в разных микрорайонах города и в пригородных населенных пунктах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара рассказал, когда в городе появятся правила парковки самокатов и велосипедов. А также о том, что в городе подготовлено 24 проекта для освещения городских дорог.