На улице Черкасской в Краснодаре начали переустраивать сети газоснабжения

Фото: пресс-служба мэрии города

В Краснодаре на улице Черкасской в рамках реконструкции приступили к работам по переустройству сетей газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сейчас идет разработка грунта для переустройства сетей газоснабжения. Также продвигается устройство сетей ливневой канализации, - рассказали в мэрии города.

После выноса сетей газоснабжения рабочие займутся переустройством и защитой сетей энергоснабжения. Здесь также начнется строительство сетей уличного освещения.

На участке уже все подготовлено для ремонта проезжей части.