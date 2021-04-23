Отключения света в Сочи 23 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 23 апреля 2021 произойдет сразу в нескольких округах курорта. Рабочие активно занимаются ремонтом коммуникаций и сетей. Это позволяет избежать серьезных поломок в будущем. Во время ремонтных работ на линии специалисты вынуждены отключать подачу электричества. Только касается это не всех жителей Сочи, а только некоторых улиц курортного города. Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 апреля 2021

В Адлерском районе в поселке Красная поляна на улицах Ставропольская, Заповедная, Каспийская, Свердлова, Ульянова, Ленина, П. Морозова, Молокова и Энергетиков. Здесь частично будет прекращена подача в промежутке с восьми утра и до шести вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улице Дарвина (частично), селе Прогресс на улицах Юбилейная и Абовяна, Буковая (все – частично), Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10 и Механизаторов 14/8.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Тоннельная (частично), переулках Табачный и Грушевый (оба – частично), улице Пластунская 202/3, СТ «Вишневый» 145, СТ «Дальний Качан», улицах Тоннельная, Целинная, Яблочная, Тимирязева и Донская (везде – частично) и на улицах Виноградная и Восточная 1,3,5,7,9.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в ауле Хаджико на улицах Асарэтх и Зэкошныг (обе – частично), переулках Еловский и Гурыт (оба – частично), поселке Головинка на улицах Центральная и Симферопольская (оба – частично), поселках Васильевка, Сергей-Поле, Нижняя Шаумяновка на улицах Туманяна, Прозрачная, Просторная, Братьев Еремян, Славы, Барбарисовая, Счастливая, Дунаевского и Батумское шоссе (частично).

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