Погода в Краснодаре на 23 апреля 2021 года: ожидаются потепление и штиль Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Краснодаре должна была быть дождливой. К радости местных жителей прогнозы специалистов не оправдались. Уже третий день подряд в краевом центре палит солнце, а столбики термометров рвутся вверх.

КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 23 апреля 2021 года.

- Сегодня осадков не ожидается, будет только переменная облачность, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымск может повториться: под водой рискуют оказаться пять поселений района

По контролю за обстановкой развернут оперштаб (подробнее).

Сезон дождей на Кубани продлится до майских праздников

На Кубань после небольшой передышки вновь придет дождливая погода с небольшим понижением температуры (читайте далее).