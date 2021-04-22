Крымск может повториться: под водой рискуют оказаться пять поселений района

Сезон дождей в регионе продлится до майских праздников. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае из-за продолжительных дождей и таяния снега в горах резко поднялся уровень воды в реках. В настоящее время на реке Кубань увеличили сбросы воды, а это может грозить подтоплениями территорий. Под угрозой Горячий Ключ, Абинский, Северский, Туапсинский районы и Геленджик.

Больше всего волны боятся в Крымском районе. Здесь жители уже пережили трагедию в 2012 году. Тогда по главной неофициальной версии город затопило после ливней из-за открытия шлюза на Неберджаевском водохранилище. После случившегося местных жителей предупреждают при каждом возможном подтоплении из-за сбросов воды.

Накануне в администрации Крымского района заявили, что под угрозой подтопления находятся сразу пять поселений из-за сброса воды на реке Кубань.

- До неблагоприятных отметок возможно подтопление территорий Троицкого, Киевского, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского сельских поселений, - сообщается на официальном сайте муниципалитета.

По данным системы мониторинга уровня воды в реках на 22 апреля, ситуация в Крымском районе в норме

Предупреждения на своих страницах в соцсетях также размещает и глава района Сергей Лесь. Но при этом чиновники просят не поддаваться панике – ситуация на контроле, в случае ухудшения, население будут обязательно информировать дополнительно.

- Мы круглосуточно ведем наблюдение за состоянием водных объектов. В районе работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Отслеживаются все показатели датчиков. В случае угрозы подтопления в городе будет включена сирена, а по улицам поедут машины, из которых предупредят об опасности через громкоговорители, - добавили в администрации.

Сильные дожди в регионе ожидаются в выходные дни, 24-25 апреля, и продлятся они вплоть до майских праздников. Поэтому специалисты рекомендуют не оставлять детей одних дома, а также побеспокоиться о маломобильных родственниках.

В МЧС рассказали, что по контролю за обстановкой на реках развернули оперативный штаб.

- Сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Проводится мониторинг складывающейся обстановки специалистами ЦУКС Главного управления. На данный момент все датчики контроля уровня воды на территории Крымского муниципального образования в норме. Достижения неблагоприятных отметок нет. В Главном управлении развернут оперштаб по контролю за обстановкой, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «112».

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