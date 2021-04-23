В направлении Сочи с 1 мая увеличат количество электропоездов и авиарейсов

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Количество электропоездов и авиарейсов между Краснодаром и Сочи увеличат в связи со стартом курортного сезона и потоком туристов.

- С 28 мая самолеты в этом направлении будут летать три раза в день. С 1 мая для удобства отдыхающих запустят авиарейс Сочи-Анапа-Сочи. С этой же даты увеличивается частота рейсов и количество вагонов в электропоездах «Ласточка». В направлении Сочи будут ходить в основном десятивагонные составы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что сейчас в Сочи через пост Магри въезжает более четырех тысяч автомобилей в сутки, а в пик летнего курортного сезона число может достигать 15 тысяч единиц автотранспорта. В связи с эти все ремонтные работы на дорогах в городе-курорте завершат до 1 мая, также к этому числу снимут на них ограничения.

Также "Комсомолка" сообщала, что рекордное количество рейсов в майские праздники готовится принять аэропорт Геленджика.