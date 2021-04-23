На праздники и выходные в Краснодаре изменятся маршруты 10 автобусов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На все время майских праздников и в выходные дни в Краснодаре 10 автобусных маршрутов изменят маршруты. Изменения связаны с организацией пешеходных зон в центре города, сообщает пресс-служба администрации.

Ранее в мэрии сообщили, что в рамках проекта «Семь улиц» еще два участка дорог в Краснодаре станут пешеходными с вечера пятницы до вечера воскресенья.

- На этот период изменится схема движения 10 автобусных маршрутов - № № 7А, 107А, 101, 111, 196, 201, 37, 45, 67 и 106А, - говорится в сообщении мэрии.

Все изменения в работе данных маршрутов опубликованы на сайте администрации.