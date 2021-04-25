Погода в Анапе на майские праздники 2021: первого и девятого будет солнечно

Солнечных дней в Анапе на майские праздники будет больше Фото: Евгения ОСТРАЯ

Погода на майские праздники на побережье интересует многих. Вот, например, в Анапе, по предварительным прогнозам, несколько дней будет греть солнышко. Также выезду на шашлыки могут помешать дожди и ветры.

-1 мая в городе - курорте солнечно, воздух прогреется до 16 градусов тепла. 2 и 3 - возможны дожди. Также немного моросить будет с 5 по 7. С 8 числа снова выглянет солнце, - сообщают синоптики.

Ранее "Комсомолка" сообщала, какой будет погода на майские праздники в Сочи.