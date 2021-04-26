Прогноз погоды в Краснодарском крае на Пасху 2021: тепло нагрянет на Кубань Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже на этой неделе жители Краснодарского края отметят один из самых важных религиозных праздников – Пасху. Богослужения пройдут на Кубани в ночь на 2 мая.

Больше месяца людей волновал вопрос, какой будет погода в Краснодарском крае на Пасху 2021.

Метеозависимые люди опасались, что температурные качели в регионе не прекратятся до лета. Но синоптики успокоили: качели закончатся уже в конце апреля.

Это случится практически накануне освящение пасхальных яиц и куличей. Оно начнется в Великую субботу сразу после Божественной литургии и продлится до Пасхального Богослужения. Сразу после оно продолжится.

На Кубани по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. Поэтому священнослужители проследят за тем, чтобы прихожане соблюдали дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Волонтеры раздадут прихожанам маски и обработают руки дезинфицирующим раствором.

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодарском крае на Пасху 2021. К ближайшим выходным столбики термометров на Кубани поползут вверх. После холодной недели воздух прогреется до привычных для этого времени года значений – до плюс 24 градусов. Это один из самых высоких показателей в регионе этой зимой.

Прогноз погода в Краснодарском крае на Пасху 2021 обещает солнце и отсутствие дождей. Также метеорологи прогнозируют небольшую облачность.

- Уже днем воздух в Краснодаре прогреется до плюс 24-25 градусов, – говорят «КП – Кубань» синоптики.

Удивительно, но именно краевая столица станет самым теплым городом Кубани 2 мая. Например, максимальная температура воздух на побережье Черного моря составит плюс 18 градусов, Азовского – плюс 22. Также здесь не исключены дожди. Они могут зарядить в середине дня и продлиться до вечера.

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