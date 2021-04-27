Погода в Сочи на 1 мая 2021: будет солнечно и тепло

Фото: sochi.ru.

Погода в Сочи на 1 мая 2021 будет необычно теплой и солнечной. По-летнему безоблачный и тихий день порадует и местных жителей и туристов. Об этом сообщают метеорологи. Недаром на майские праздники в Сочи официально откроют летний курортный сезон.

- 1 мая в Сочи будет солнечно, без осадков, ветер слабый, - обещают синоптики. – Температура воздуха в Прибрежном кластере в ночные часы – плюс 13 градусов, днем – до плюс 17 градусов.

В Предгорном кластере вилка температур несколько отличается. Ночью – плюс 8 градусов, днем – плюс 19.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что погода в Сочи на майские праздники 2021 будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах. Синоптики обещают, что начало мая обещает быть солнечным и теплым.