В Краснодаре грузовая фура сбила велосипедиста, пострадавший в больнице

Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре в полдень 27 апреля грузовая фура "Рено Магнум" с полуприцепом сбила велосипедиста. 38-летний владелец двухколесного транспорта, который выезжал с СТО по ул. Дзержинского, не проконтролировал безопасность своего маневра и создал аварийную ситуацию.

- 60-летний водитель фуры с прицепом не успел остановить свой грузовик. Велосипедист получил травмы ног и был госпитализирован в медучреждение, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что 26 апреля в Краснодаре в столкновении с иномаркой погиб мотоциклист, его пассажир оказался в больнице. Трагедия произошла на улице Красных Партизан в краевом центре.

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