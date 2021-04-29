Последние новости на 29 апреля 2021: На Кубани отец чуть случайно не убил сына во время чистки оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости на 29 апреля 2021. На Кубани отец чуть случайно не убил сына во время чистки оружия. Трагедия не произошла по счастливой случайности.

В Краснодаре на Московской горела многоэтажка, есть пострадавшие. Пожар начался 28 апреля примерно в полдесятого вечера.

В Краснодаре построят свой Диснейленд. Его намечено создать по образцу «Сочи Парка», ориентируясь на отечественных сказочных персонажей.

В поселке Краснодарском жители устроили забастовку из-за отключения света. Власти обещали все починить к 21:00.

Жительница Туапсе девять лет незаконно получала пенсию по инвалидности. Ее приговорили к трем годам условного лишения свободы.